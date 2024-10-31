«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

«Торпедо» потерпело 4 поражения подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова дома уступила минскому «Динамо» со счетом 2:5.

У «Торпедо » четвертое поражение подряд и 5-е в шести последних матчах регулярного чемпионата.

Нижегородский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 22 играх.

У минского «Динамо » вторая победа в 5 последних матчах. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 7-й на Западе, имея в активе 23 балла в 21 игре.