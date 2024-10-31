Ларионов о 2:5 от «Динамо»: «Торпедо» не хватает креатива в центре. Надо понять, где взять резервы, чтобы играть не вспышками, а целостный матч 3 периода»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл со счетом 2:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Надо понять, где взять резервы, чтобы играть целостный матч три периода, а не какими-то вспышками. Говорить о физической или ментальной усталости слишком рано.

В третьем периоде мы изменили все звенья и это всколыхнуло команду. Она задвигалась и стала играть в тот хоккей, в который мы хотим играть. Нам не хватает креатива в центре.

Андрей Белевич возвращается в строй в следующей игре, а Игорь Ларионов -младший пропустит еще неделю. Антон Силаев пока не получил добро от врачей», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов.