«Нельзя из этого святого места отпускать соперника живым. Нужно научиться выигрывать не самые яркие матчи». Ларионов о 6 поражениях «Торпедо» в 9 домашних играх
Игорь Ларионов прокомментировал неудачную игру «Торпедо» на домашней арене.
Сегодня нижегородская команда дома уступила ЦСКА со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Перед игрой было сказано, что мы проиграли пять из восьми домашних матчей. Нельзя из этого святого места отпускать соперника живым. Нужно научиться выигрывать не самые яркие матчи. Может, не самой красивой игрой, но побеждать, чтобы показать уважение тем, кто приходит на трибуну.
– Владислав Фирстов не выходил половину первого периода на лед. Это была воспитательная мера?
– Да, – сказал главный тренер «Торпедо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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