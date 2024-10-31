Плющев о «Тракторе»: «Команда преобразилась, освободилась от балласта, который мутил воду. Сумеют сохранить лидерство, провала от них не жду»
Челябинский клуб лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Попадет ли «Трактор» в яму?
– Меня поражает, когда в сентябре или октябре начинаются разговоры о «ямах». Только тренерский штаб и может вырыть их для команды. Значит, неправильно готовились, не ту нагрузку давали.
Но «Трактор», думаю, сможет удержать статус лидера. Команда преобразилась очень прилично. Все в порядке с дисциплиной, освободились от балласта, который мутил воду, судя по всему.
«Трактор» очень давно не радовал болельщиков яркой игрой и хорошим результатом. Он сумеет сохранить набранный ход.
Конечно, без поражений тоже не обойтись, но какого-то провала от челябинцев не жду, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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