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  • Плющев о «Тракторе»: «Команда преобразилась, освободилась от балласта, который мутил воду. Сумеют сохранить лидерство, провала от них не жду»
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Плющев о «Тракторе»: «Команда преобразилась, освободилась от балласта, который мутил воду. Сумеют сохранить лидерство, провала от них не жду»

Владимир Плющев не ждет спада в игре «Трактора» в текущем сезоне.

Челябинский клуб лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Попадет ли «Трактор» в яму?

– Меня поражает, когда в сентябре или октябре начинаются разговоры о «ямах». Только тренерский штаб и может вырыть их для команды. Значит, неправильно готовились, не ту нагрузку давали.

Но «Трактор», думаю, сможет удержать статус лидера. Команда преобразилась очень прилично. Все в порядке с дисциплиной, освободились от балласта, который мутил воду, судя по всему.

«Трактор» очень давно не радовал болельщиков яркой игрой и хорошим результатом. Он сумеет сохранить набранный ход.

Конечно, без поражений тоже не обойтись, но какого-то провала от челябинцев не жду, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТрактор
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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