Гру о 5:0 с «Сибирью»: «Трактор» контролировал игру, создал много моментов. Фукале провел матч уверенно, совершал важные спасения»
Челябинский клуб одержал победу со счетом 5:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много.
Соперник создавал много моментов, шел в атаку, но Зак [Фукале] очень уверенно провел матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего.
– В третьем периоде Максим Шабанов хотел забросить красиво – лакроссом. Как вам кажется, может, ему стоило сыграть менее эффектно и более эффективно?
– Думаю, что Максим достаточно умен и понимает, что при счете 5:0 можно попробовать и лакросс.
– Сегодня не было Дилана Сикьюры.
– Это мое решение по составу как тренера, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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