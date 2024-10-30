Гру о 5:0 с «Сибирью»: «Трактор» контролировал игру, создал много моментов. Фукале провел матч уверенно, совершал важные спасения»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Сибирью».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 5:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много.

Соперник создавал много моментов, шел в атаку, но Зак [Фукале ] очень уверенно провел матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего.

– В третьем периоде Максим Шабанов хотел забросить красиво – лакроссом. Как вам кажется, может, ему стоило сыграть менее эффектно и более эффективно?

– Думаю, что Максим достаточно умен и понимает, что при счете 5:0 можно попробовать и лакросс.

– Сегодня не было Дилана Сикьюры.

– Это мое решение по составу как тренера, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .