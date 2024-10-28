Гру о поражении: «Трактор» допустил слишком много ошибок, «Автомобилист» заслужил победу. Немного не хватило времени – мы поздно включились»
«Траткор» уступил со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Это был в некотором плане странный матч. Будто бы «Автомобилист» был максимально готов, соперник хотел нас остановить.
Мы пропустили два быстрых гола, без паники сумели вернуться в игру, но настойчивость соперника сделала разницу.
Мы допустили слишком много ошибок для победы.
– В первом периоде было три большинства, но период был проигран со счетом 2:3.
– «Автомобилист» приехал к нам, чтобы забраться в таблице повыше и мы не смогли собраться и сделать все необходимое, чтобы не отставать в начале игры.
При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего, но если вы отстаете в две шайбы с таким соперником, как «Автомобилист», то нужно сделать многое, чтобы хотя бы сравнять результат.
Многие игроки из нашей команды, имен называть не буду, сделали 200% возможного, чтобы вернуться в игру и повести в счете.
Нам немного не хватило времени – мы поздно включились.
В первом периоде мы не выглядели достаточно хорошо. На мой взгляд, «Автомобилист» заслужил эту победу, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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