Гру о поражении: «Трактор» допустил слишком много ошибок, «Автомобилист» заслужил победу. Немного не хватило времени – мы поздно включились»

Бенуа Гру высказался после поражения от «Автомобилиста».

«Траткор» уступил со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Это был в некотором плане странный матч. Будто бы «Автомобилист » был максимально готов, соперник хотел нас остановить.

Мы пропустили два быстрых гола, без паники сумели вернуться в игру, но настойчивость соперника сделала разницу.

Мы допустили слишком много ошибок для победы.

– В первом периоде было три большинства, но период был проигран со счетом 2:3.

– «Автомобилист» приехал к нам, чтобы забраться в таблице повыше и мы не смогли собраться и сделать все необходимое, чтобы не отставать в начале игры.

При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего, но если вы отстаете в две шайбы с таким соперником, как «Автомобилист», то нужно сделать многое, чтобы хотя бы сравнять результат.

Многие игроки из нашей команды, имен называть не буду, сделали 200% возможного, чтобы вернуться в игру и повести в счете.

Нам немного не хватило времени – мы поздно включились.

В первом периоде мы не выглядели достаточно хорошо. На мой взгляд, «Автомобилист» заслужил эту победу, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .