У «Трактора» 6 побед в 7 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
«Трактор» одержал 6-ю победу в 7 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру одержала победу над «Сибирью» со счетом 5:0.
Это 6-я победа «Трактора» в 7 последних матчах в регулярном чемпионате.
Челябинский клуб набрал 34 очка в 22 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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