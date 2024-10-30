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У «Трактора» 6 побед в 7 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке

«Трактор» одержал 6-ю победу в 7 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру одержала победу над «Сибирью» со счетом 5:0. 

Это 6-я победа «Трактора» в 7 последних матчах в регулярном чемпионате. 

Челябинский клуб набрал 34 очка в 22 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoБенуа Гру
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