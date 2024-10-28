«Автомобилист» прервал победную серию «Трактора» из 5 матчей. Команда Заварухина вела 3:1 и уступала 3:4 по ходу игры
«Автомобилист» завершил победную серию «Трактора» в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина переигарал соперника со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпината КХЛ.
По ходу встречи «Автомобилист» лидировал 3:1, после чего уступал 3:4, но смог выиграть, забив в третьем периоде.
Таким образом, екатеринбуржцы прервали победную серию «Трактора», которая продлилась пять матчей.
Команда под руководством Бенуа Гру возглавяет таблицу Восточной конференции, имея в активе 32 балла в 21 матче.
«Автомобилист» набрал 26 очков в 20 встречах и располагается на второй строчке в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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