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Крикунов об Овечкине: «Побить рекорд Гретцки в этом сезоне будет сложно. НХЛ – не дворовая лига, забросить 37 шайб тяжело»

Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Сейчас Овечкин с «Вашингтоном» сыграли восемь матчей в этом сезоне, а Александр уже забросил четыре шайбы. В принципе, есть какой‑то шанс на то, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, но важно понимать, что 37 шайб для Овечкина будет тяжело забросить, ведь НХЛ – это вам не дворовая лига.

Будем наблюдать за результативностью Саши дальше, ведь все зависит не только от него самого, но и от партнеров по команде. Все в «Вашингтоне» хотят, чтобы он побил рекорд, но будет сложно», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
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