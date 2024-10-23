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Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Уверен, мы станем свидетелями исторического события»

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин уже открыл счет голам в нынешнем сезоне. Чтобы превзойти рекорд великого Уэйна Гретцки, осталось всего 40 шайб. По силам обойти канадца?

– Мне кажется, не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Он большой профессионал, чуть-чуть удачи, чтобы все залетало – и от штанг, и от рикошетов, как первый гол сезона. Уверен, мы станем свидетелями исторического события.

– Пеле свой тысячный гол забил с пенальти. Важно ли Овечкину забросить рекордную шайбу красиво?

– Совершенно неважно, как он это сделает. Главное, что мы живем в одно время с нашим соотечественником, который пишет историю и делает ее реальностью.

– Чем быстрее Александр забросит ту самую шайбу, тем скорее он может завершить карьеру. Может, не стоит спешить?

– Конечно! Мне не хочется, чтобы он заканчивал карьеру. Пусть участвует в гонке, дарит потрясающие эмоции болельщикам и передает колоссальный опыт молодым игрокам.

– Яромир Ягр в 52 года рекорды ставит в Чехии. Овечкина в таком возрасте можно представить на льду?

– Здесь другая история, чех больше играет для удовольствия, его уровень позволяет играть. Вряд ли у него есть мотивация чего-то достичь. Можно только восхищаться Ягром и сказать «браво» за то, что он делает.

Что касается Саши, думаю, ему по силам будет играть до такого возраста. Он одарен, физически крепок. Вопрос только в мотивации и желании. Все же сложновато в 50 с лишним лет быть профессионалом, хочется побыть с семьей, уделить время своим увлечениям вне спорта, – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Сычев
logoВашингтон
logoЯромир Ягр
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
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