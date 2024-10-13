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  • Крикунов об Овечкине: «Он стареет, это естественно. Поиграет еще 2 года, наберет недостающие до рекорда Гретцки голы, а потом вернется в Россию. Играть уже не будет, наверное, но приедет на родину»
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Крикунов об Овечкине: «Он стареет, это естественно. Поиграет еще 2 года, наберет недостающие до рекорда Гретцки голы, а потом вернется в Россию. Играть уже не будет, наверное, но приедет на родину»

Владимир Крикунов высказался об игре Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» остался без бросков в первом матче в новом сезоне НХЛ. Он отметился результативной передачей.

«Абсолютно нормальная ситуация, что Овечкину не удалось отметиться бросками. Он только вкатывается в сезон, надо почувствовать себя в этой игре.

Может, еще один матч такой будет, а затем попрет. Конечно, он стареет, как и любой человек. Это естественно, ничего удивительного.

Думаю, он еще поиграет эти два оставшиеся года, как раз и наберет недостающие до рекорда Гретцки голы. А потом вернется в Россию. Играть, наверное, уже не будет, но приедет на родину.

Почти все, кто там играл, в итоге вернулись, единицы остались жить в штатах», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoВладимир Крикунов
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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