Депутат Свищев про Овечкина: «По популярности если не сравним с президентом США, то где‑то близко. Александр – патриот России, у него хорошие отношения с Путиным, не стесняется этого»

Дмитрий Свищев высказался про Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Кажется, будто НХЛ эти годы, и пока Овечкин не побьет рекорд Уэйна Гретцки, живет ради достижения Александра.

– Да. Овечкину 39 лет, его любят сотни тысяч поклонников «Вашингтона». Они его боготворят!

Сам видел, как Сашу там поздравляли с 35‑летием. По популярности он если не сравним с президентом США, то где‑то близко.

– Сами американцы шутили: если Овечкин захочет идти на выборы президента США, у него высокие шансы на победу.

– Александр – патриот нашей страны, никогда не забывает о ней. У него хорошие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. И самое главное, что он не боится и не стесняется этого.

А еще Овечкин строит детскую хоккейную академию в Москве, жду, когда она откроется в Мневниках. Такие люди создают спортивную дипломатию.

Сегодня стоит включить американское ТВ, как услышишь, какие русские плохие.

Но если мы такие плохие, чего тогда в США и Канаде играют несколько десятков российских спортсменов, а с их фамилиями на футболках ходят местные жители и не стесняются этого?

– Побьет Овечкин рекорд великого канадца?

– Очень хочу, чтобы рекорд был побит. Да, Александр не молодеет, есть травмы и болячки, но нужно верить в успех миссии.

Видно, что вся команда хочет рекорда Овечкина. Это огромный бонус для всего клуба, что их капитан стал лучшим в истории НХЛ, – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.