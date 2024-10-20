Крикунов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Надеюсь, он пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять»
Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и занимает 2-е место по голам в истории лиги – 854. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
«Сашке осталось четыре десятка шайб. Думаю, за эти два года он как раз успеет их забить. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять. Причем лучше в нынешнем побольше – 25 хотя бы. Потому что чем ближе будет рекорд, тем больше давления.
Важно, чтобы желание не перехлестывало. Бывали уже такие случаи в истории, когда на носу юбилейная шайба или очко, а не удается забросить даже из выгодных ситуаций. Зато как только получится – сразу попрет.
Надеюсь, Саша как опытный игрок с таким не столкнется, а пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. Все мы за него переживаем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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