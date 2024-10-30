Маттссон покинет «Барыс». Шведский вратарь провел 7 матчей за казахстанский клуб («СЭ»)

Шведский вратарь Юхан Маттссон уйдет из «Барыса».

Как сообщает «Спорт-Экспресс », 32-летний голкипер в ближайшее время покинет казахстанский клуб.

Маттссон перешел в «Барыс» минувшим летом. В текущем сезоне КХЛ швед провел 7 матчей за команду и отразил 87,8 процента бросков.

В сезоне-2023/24 Маттссон выступал за СКА. В 12 матчах регулярного чемпионата он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.

В Казахстане рассматривают законопроект о запрете финансировать легионеров за счет бюджета. В «Барысе» взят курс на местных хоккеистов