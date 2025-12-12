Мичков остался без очков в 3-м матче подряд, без голов – в 5-м. У него 3 броска за 13:47 против «Вегаса», в сезоне – 8+8 в 29 играх

Матвей Мичков остался без очков в 3-м матче подряд, без голов – в 5-м.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3 ОТ).

На счету 21-летнего россиянина 16 (8+8) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:43.

Он продлил серию игр без баллов за результативность до 3, без голов – до 5.

Сегодня Мичков (13:47, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ.