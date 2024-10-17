Гендиректор «Барыса»: «Всем североамериканцам предложили расторгнуть контракты. Остались Маттссон, Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров и Николишин, остальные – казахстанцы»

Гендиректор «Барыса» заявил, что клуб расторгнет контракты с североамериканцами.

Сегодня в клубе из Казахстана произошла замена главного тренера. Команду возглавил Галым Мамбеталиев.

«Мне сделали предложение возглавить «Барыс» на собрании от фонда и министерства спорта. Мне был дан картбланш, то, что я предложил, было принято.

Мы подписали трехлетний контракт с Галымом Мамбеталиевым . Отдельное спасибо Буцаеву, он остается в клубе, будет старшим тренером, также Евгений Королев и Олег Ромашко. К тренерскому штабу присоединится также Ерлан Сагымбаев.

«Снежные Барсы» возглавил Андрей Шаянов, в «Номад» назначен Георгий Верещагин, Талгат [Жайлауов] также там будет работать.

Мы расторгли контракты с Кодолой, Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Маттссон , остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин.

Все остальные казахстанцы наши», – сказал генеральный директор «Барыса » Нурлан Оразбаев .

«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой