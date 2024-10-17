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  • Гендиректор «Барыса»: «Всем североамериканцам предложили расторгнуть контракты. Остались Маттссон, Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров и Николишин, остальные – казахстанцы»
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Гендиректор «Барыса»: «Всем североамериканцам предложили расторгнуть контракты. Остались Маттссон, Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров и Николишин, остальные – казахстанцы»

Гендиректор «Барыса» заявил, что клуб расторгнет контракты с североамериканцами.

Сегодня в клубе из Казахстана произошла замена главного тренера. Команду возглавил Галым Мамбеталиев.

«Мне сделали предложение возглавить «Барыс» на собрании от фонда и министерства спорта. Мне был дан картбланш, то, что я предложил, было принято.

Мы подписали трехлетний контракт с Галымом Мамбеталиевым. Отдельное спасибо Буцаеву, он остается в клубе, будет старшим тренером, также Евгений Королев и Олег Ромашко. К тренерскому штабу присоединится также Ерлан Сагымбаев.

«Снежные Барсы» возглавил Андрей Шаянов, в «Номад» назначен Георгий Верещагин, Талгат [Жайлауов] также там будет работать.

Мы расторгли контракты с Кодолой, Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Маттссон, остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин.

Все остальные казахстанцы наши», – сказал генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев.

«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sports.kz
logoЕвгений Королев
logoАнтон Бурдасов
Олег Ромашко
logoЕрлан Сагымбаев
logoГалым Мамбеталиев
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
logoМХЛ
logoБарыс
logoСтанислав Бочаров
Нурлан Оразбаев
Талгат Жайлауов
logoАндрей Шаянов
logoчемпионат Казахстана
logoВиктор Антипин
logoДаниил Апальков
logoСнежные Барсы
logoЮхан Маттссон
logoИван Николишин
logoВладислав Кодола
logoНикита Сетдиков
Номад
logoSports – Казахстан
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