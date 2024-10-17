Гендиректор «Барыса»: «Всем североамериканцам предложили расторгнуть контракты. Остались Маттссон, Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров и Николишин, остальные – казахстанцы»
Сегодня в клубе из Казахстана произошла замена главного тренера. Команду возглавил Галым Мамбеталиев.
«Мне сделали предложение возглавить «Барыс» на собрании от фонда и министерства спорта. Мне был дан картбланш, то, что я предложил, было принято.
Мы подписали трехлетний контракт с Галымом Мамбеталиевым. Отдельное спасибо Буцаеву, он остается в клубе, будет старшим тренером, также Евгений Королев и Олег Ромашко. К тренерскому штабу присоединится также Ерлан Сагымбаев.
«Снежные Барсы» возглавил Андрей Шаянов, в «Номад» назначен Георгий Верещагин, Талгат [Жайлауов] также там будет работать.
Мы расторгли контракты с Кодолой, Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Маттссон, остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин.
Все остальные казахстанцы наши», – сказал генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев.
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