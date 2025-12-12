Экс-игрок КХЛ Лугин вошел в тренерский штаб «Амура». Это сын гендиректора клуба

Сын гендиректора «Амура» вошел в тренерский штаб клуба.

К тренерскому штабу «Амура» присоединился бывший форвард клубов FONBET КХЛ Дмитрий Лугин .

«Выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь». В общей сложности провел 552 матча и набрал 183 очка (84+99).

В 2022 году завершил профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры.

Рады снова видеть в команде!» – сказано в сообщении пресс-службы «Амура ».

Отметим, что Дмитрий Лугин является сыном генерального директора хабаровского клуба Евгения Лугина .