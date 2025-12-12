Экс-игрок КХЛ Лугин вошел в тренерский штаб «Амура». Это сын гендиректора клуба
Сын гендиректора «Амура» вошел в тренерский штаб клуба.
К тренерскому штабу «Амура» присоединился бывший форвард клубов FONBET КХЛ Дмитрий Лугин.
«Выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь». В общей сложности провел 552 матча и набрал 183 очка (84+99).
В 2022 году завершил профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры.
Рады снова видеть в команде!» – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
Отметим, что Дмитрий Лугин является сыном генерального директора хабаровского клуба Евгения Лугина.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
