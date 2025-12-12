Сушинский об уровне сборной России: «Просел, конечно. Кроме Беларуси и Казахстана, нам не с кем соревноваться»

Максим Сушинский заявил, что уровень сборной России по хоккею упал.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением об изменении уровня национальной команды за время отстранения от международных турниров.

«Мы не играем ни с какими иностранцами, кроме Беларуси и Казахстана . Поэтому как мы можем определить уровень?

Я думаю, что просел, конечно, потому что не с кем соревноваться, по большому счету», – заявил Сушинский.

