Самое обсуждаемое правило в КХЛ: почему оно появилось и как мешает СКА

Раздавать игроков стало сложнее.

СКА стабильно закупается новыми игроками. Буквально 9 октября из «Сочи» резко вернулся вратарь Егор Заврагин. В его случае получилась сложная схема с расторжением контракта, но в такой истории это не главное. Важнее, что в СКА прямо сейчас находятся сразу четыре интересных вратаря: Никита Серебряков , Артемий Плешков, Павел Мойсевич и Егор Заврагин.

Инсайдеры активно обсуждали возможный обмен Серебрякова в московские топ-клубы. Пока этого не произошло, но вот в «Динамо» он точно не перейдет. Мешает важный пункт в регламенте, который заработал с весны 2024 года. Одной из жертв постоянной ротации кадров в Петербурге стал и нападающий Эмиль Галимов . От него избавлялись еще в момент подписания Энтони Деанджело.

Сделка по Галимову не состоялась все из-за тех же правил лиги. По этому поводу выступал Роман Ротенберг: «Регламент КХЛ так выстроен, что много игроков без работы. Это серьезная социальная проблема». В итоге Галимов подписался со «СКА-Невой» из ВХЛ, а Ротенберг по-прежнему помогает ему с поиском вариантов в КХЛ.

Так что же это за пункт в регламенте, якобы лишающий игроков работы и вынуждающий негодовать самого Ротенберга? Многие обратили внимание на него именно в момент развития истории с Галимовым. Изменить что-то не смогла даже отсылка к дружбе России и Казахстана, которую так активно использовали инсайдеры.

Новое правило утвердили в марте 2024 года – это первый сезон после вступления его в силу

28 марта 2024 года состоялось очередное заседание Совета директоров КХЛ. На нем обсуждались различные вопросы: новые сроки проведения соревнований (теперь сезон заканчивается 31 мая), ограничение по контрактам в клубах и изменения в потолке зарплат.

Также было утверждено актуальное ограничение на переходы игроков между клубами КХЛ. Его важность мы видим уже сейчас. Оно тоже касается контрактов, но не общего их количества, а возможности подписывать соглашения с несколькими игроками, переходящими из одной команды.

Формулировка, закрепленная в Правовом регламенте КХЛ, выглядит так: «Начиная с 1 мая 2024 года Лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом».

По сути, это означает, что на протяжении целого сезона клуб может получить лишь максимум трех игроков, выступавших в прошлом сезоне за одну и ту же команду (или просто ей принадлежавших) .

Ограничение распространяется и на свободных агентов, и на обмены. Ведь в правиле указан не конкретный вид перехода хоккеиста, а именно регистрация контрактов – их надо отправлять в лигу как при обмене, так и при подписании игрока с рынка.

Поэтому обойти правило через третий клуб не получится. Например, если в московском «Динамо» уже находятся три хоккеиста, игравших (или как минимум заключивших контракт) за СКА в прошлом сезоне, то заключить контракт с четвертым не получится. Даже если перед этим СКА обменяет его в условный «Сочи».

Также не имеет значения, закончил ли хоккеист прошлый сезон в так называемом «старом» клубе. Главное, что у игрока был с ним зарегистрированный контракт. Такая ситуация как раз легко оценивается по кейсу СКА и «Барыса» в момент переговоров об обмене Галимова.

«Барыс» действительно надеялся на подписание Эмиля. Вот слова главного тренера Вячеслава Буцаева: «Уже все сказано, добавить нечего. Есть регламент, который не дает это сделать. Так что вопрос закрыт ».

Обмену Галимова в «Барыс» помешал Жафяров – хотя он даже не играл за СКА в сезоне-2023/24

Провернуть сделку не получилось, потому что все три слота для «бывших» игроков СКА у «Барыса» уже были заполнены.

Шведский вратарь Юхан Маттссон за СКА в прошлом сезоне почти не выступал – всего 12 матчей (91,7% ОБ). Летом он перешел в «Барыс» в качестве свободного агента.

Защитника Никиту Камалова обменяли в «Барыс» на денежную компенсацию в июне. Петербургу он явно был не нужен – там в итоге произошло очередное обновление обороны.

В качестве третьего игрока засчитался Дамир Жафяров. Это интересный момент: в составе СКА он не провел ни одного матча в сезоне-2023/24. Но контракт с клубом на тот сезон у него имелся. Летом 2023 года Жафярова из СКА обменяли в «Ак Барс», а потом нападающий оказался в «Авангарде». В Казахстан он приехал в статусе свободного агента.

В итоге СКА расторг с Эмилем контракт, после чего он и подписался со «СКА-Невой» – фармом СКА в ВХЛ. По слухам , его зарплата составит 36,5 млн рублей за сезон, что делает Галимова самым высокооплачиваемым игроком в истории ВХЛ.

Во время обсуждения ситуации Галимова на пресс-конференции Роман Ротенберг заявил: «Мы всегда стараемся помогать нашим игрокам, мы их не бросаем даже в этой сложной ситуации». Слухи об обмене Галимова в другой клуб КХЛ циркулируют и сейчас, но пока Эмиль получил мощную финансовую подушку от петербургского клуба.

Возвращаемся к другой истории. 6 октября появилась информация о возможном переходе вратаря Никиты Серебрякова из СКА в «Динамо». Сразу стало понятно, что этого не будет. У москвичей уже находятся в составе Игорь Ожиганов, Артем Сергеев и Артем Швец-Роговой – все трое имели контракты со СКА на сезон-2023/24. Поэтому всего через несколько часов слух опровергли .

Идея данного ограничения понятна – в лиге часто происходили ситуации, когда ненужные игроки массово «сбрасывались» в другую команду. Формулировка в регламенте проста, но при этом отрезает возможные пути обхода. И все же возможна доработка правила.

Президент КХЛ Алексей Морозов уже подтвердил : «На этот год менять ничего не будем, но в ноябре будет рабочая группа с клубами , мы проговорим варианты, потому что тут есть над чем поработать и что докрутить».

Ротенберг разбирается с микроменеджментом на уровне топов из НХЛ. Но есть два нюанса

Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Алексей Мальгавко, Екатерина Лызлова; vk.com/ska