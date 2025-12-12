Кули пропустит минимум 8 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Юты» врезался в штангу в игре с «Ванкувером»
Нападающий «Юты» Логан Кули пропустит минимум 8 недель из-за травмы нижней части тела.
21-летний форвард врезался в штангу ворот «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Он завершил встречу, но позднее клуб объявил, что игрок выбыл из-за повреждения.
В текущем сезоне Кули набрал 23 (14+9) очка в 29 матчах при полезности «плюс 6».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
