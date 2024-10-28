В Казахстане рассматривают законопроект о запрете финансировать легионеров за счет бюджета. В «Барысе» поставлен курс на местных хоккеистов

«Барыс» хочет играть только хоккеистами из Казахстана.

Минспорта поставило перед главным тренером «Барыса » Галымом Мамбеталиевым задачу вывести на новый уровень казахстанских воспитанников.

«Ожидается, что в ближайшие сезоны казахстанские игроки будут занимать ключевые роли в команде, участвуя в большинстве решающих моментах матчей и беря на себя ответственность за общий результат.

Курс поставлен на то, чтобы в команде играли только казахстанские хоккеисты, однако этот процесс не может быть реализован мгновенно и потребует как минимум нескольких сезонов.

В ближайшее время, по завершении всех необходимых процедур, «Барыс» покинут оставшиеся североамериканские легионеры. Их места займут игроки из фарм-клуба «Номад», который выступает в чемпионате Казахстана», – рассказали в Минспорта.

В Минспорта не ответили на вопрос, будет ли государство вводить лимит на иностранных легионеров.

Однако отметили, что мажилис (Нижняя палата Парламента Республики Казахстан – Спортс) рассматривает законопроект о запрете на финансирование за счет бюджетных денег спортсменов, которые не являются гражданами Казахстана.