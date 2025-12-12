Кучеров за один матч обошел Сен-Луи, Бэкстрема, Уэйта и Могильного по очкам в регулярках НХЛ. Форвард «Тампы» стал 86-м в истории лиги

Никита Кучеров за один матч обошел четверых хоккеистов по очкам в регулярках НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (0+4) очка в матче против «Нью-Джерси» (8:4). На его счету стало 1034 балла в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

За одну игру он обошел по этому показателю Мартена Сен-Луи (1033), Никласа Бэкстрема (1033), Дага Уэйта (1033) и Александра Могильного (1032).

Кучеров вышел на 86-е место в истории НХЛ по очкам в регулярках. Трое следующих в списке – Бобби Смит (1036), Патрис Бержерон (1040) и Даниэль Седин (1041).

Могильный о том, что Кучеров обошел его по очкам в НХЛ: «Поздравляю Никиту, он великий игрок. У него все впереди – это не последний рекорд, который он побил»