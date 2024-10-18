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«Авангарду» интересен Маклауд. Канадский форвард расторг контракт с «Барысом» (Артур Хайруллин)

«Авангард» может подписать Майкла Маклауда.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

26-летний канадский форвард расторг контракт с «Барысом». Маклауд провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.

«Барыс» выплатил Болье, Бутчеру и Маклауду компенсацию, равную бюджету клуба из чемпионата Казахстана – около 53 млн рублей (Metaratings)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАвангард
возможные переходы
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logoМайкл Маклауд
logoSports – Казахстан
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