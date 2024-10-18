Революция в «Барысе»: выгнали легионеров и уволили второго тренера за месяц

Теперь продвигают местных.

«Барыс» отвратительно начал сезон – 3 победы в 16 матчах, 7 очков и последнее место в лиге. На невезение не спишешь: 1:10, 0:5, 0:4, дважды по 1:5 и разница шайб 18:56 – это не случайность.

Провал случился после мощной и дорогой закупки: летом команду пополнили Майкл Маклауд (зарплата 60 млн), Уилл Батчер (60 млн), Дамир Жафяров (50 млн), Антон Бурдасов (40 млн).

Руководство пыталось изменить ситуацию – 25 сентября клуб уволил главного тренера Дэвида Немировски, заменив его на Вячеслава Буцаева. По ходу сезона подписали новых игроков – вернулся защитник Алекс Грант, который пропустил почти всю прошлую регулярку из-за травмы, подключились Иван Николишин, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров и Илья Хохлов.

Но эффекта не было, и тогда в клубе пошли на крайние меры – 17 октября новым генеральным менеджером «Барыса» назначили Нурлана Оразбаева. Ранее он уже был президентом клуба с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 гг. Новый-старый гендиректор получил карт-бланш на кадровые перестройки – и запустил их немедленно.

Иностранцам выплатили огромные компенсации

Оразбаев дал большую пресс-конференцию, на которой озвучил ключевые решения:

● Всем североамериканским хоккеистам предложили расторгнуть контракты. С тремя уже официально завершили сотрудничество и договорились о компенсациях: Нэтан Болье получит 13 млн рублей, Майкл Маклауд – 18,5 млн, Бутчер – 21,5 млн. Среди легионеров из дальнего зарубежья в команде остался только вратарь Юхан Маттссон; среди россиян – Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин и Виктор Антипин. Гендиректор не назвал в этом ряду Жафярова, но не упомянул его и в списках на выход.

● Вячеслав Буцаев уволен с поста главного тренера. Ему предлагали остаться в штабе – отказался. Команду возглавил Галым Мамбеталиев, так как руководство хотело тренера-казахстанца. Буцаев заступил на пост 25 сентября, он проработал в клубе всего 23 дня.

● Новая стратегия «Барыса» – акцент на местных хоккеистов: «При Мамбеталиеве играют казахстанцы. Мы считаем, что они должны играть в верхних звеньях, чтобы расти. В том числе, в концовках матчей и овертаймах», – сказал Оразбаев.

● В структуре клуба пока не будет должности генерального менеджера. Бывший президент клуба Борис Иванищев также не останется в «Барысе».

● Изменения ждут и другие команды из системы «Барыса». Все не казахстанские хоккеисты покинут фарм-клуб – «Номад». Команду продолжит возглавлять Талгат Жайлауов, а вот в «Снежных Барсах» из МХЛ тренер поменяется.

● Задача в КХЛ – побеждать и попасть в плей-офф.

Три важные мысли о перестройке «Барыса»

1. Руководство команды выбирает консервативную стратегию. Дело не только в ставке на местных хоккеистов – в структуру возвращают людей, которые раньше имели отношение к клубу. Третий раз в «Барыс» возвращается не только Оразбаев, но и Мамбеталиев. Впервые он работал в команде в сезоне-2004/05 еще в первой лиге чемпионата России (третий дивизион). С октября по декабрь 2023 года он же был исполняющим обязанности главного тренера, совмещая с работой в сборной. Интересно, что должность он покинул после увольнения. При нем команда одержала 9 побед в 25 матчах.

Смущает аргумент назначения – должен быть казахстанский тренер. Мамбеталиев в предыдущие заходы не показывал выдающихся результатов, и нет никакой гарантии, что раскроется сейчас. Даже если делается акцент на внутренние резервы, местных хоккеистов вполне смог бы раскрыть и иностранный тренер, а логика «казах казаха лучше поймет» тут ни к чему.

2. Новый гендиректор заявил, что в этом сезоне точно не будут подписывать легионеров, даже если казахстанцы не начнут прогрессировать. Хотя после такого массового расторжения по национальному признаку есть ощущение, что и сами легионеры будут обходить клуб стороной.

Особенно поражает история с Алексом Грантом, которого после пропущенного из-за травмы сезона все-таки вернули в команду, а через две недели разорвали контракт. А ведь именно этот легионер проверен временем – проводил в «Барысе» уже третий сезон и получал много игрового времени при разных тренерах.

3. Есть ощущение, что уходом легионеров не ограничится. На пресс-конференции Оразбаев рассказал, что в команде есть проблемы с экипировкой – хоккеистам даже запретили ломать клюшки.

Что в «Барысе» придумают еще через месяц?

Фото: vk.com/hcbarys