«Ак Барс» интересуется Глотовым. Казанцы хотят выменять форварда «Трактора» еще с прошлого сезона («Бизнес Online»)
«Ак Барс» интересуется Василием Глотовым.
По информации «Бизнес Online», «Ак Барс» заинтересован в приобретении форварда Василия Глотова из «Трактора».
Отмечается, что казанский клуб еще с прошлого сезона проявляет интерес к игроку, но пока неизвестно, возможен ли этот переход.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Глотов провел 36 матчей и набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10».
Бердиным интересуются несколько клубов КХЛ. Голкипер «Ак Барса» не играет с 16 ноября (Михаил Зислис)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости