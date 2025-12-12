Ротенберг о том, что важно в жизни: «Практика и опыт. Я в 26 лет начал с нуля – получилось только благодаря практике и команде. Учитесь работать в системе и общаться с людьми»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопросы студентов МГИМО в рамках встречи в формате open-talk.
– Как студенческому хоккею привлекать инвестиции в России?
– Как стартапу: создавайте рыночный продукт, который хочется покупать. Показывайте эмоции, героев, истории. Мы сами «Красную машину» начинали как стартап. Ищем спонсоров, которые видят долгосрочную ценность.
Адаптивный спорт, массовость, правильная подача – все это привлекает деньги. Давайте вместе придумаем механизмы – сегодня хороший вечер для первых идей.
– Что, кроме образования и спорта, самое важное в жизни?
– Практика и опыт. Получите их в крупных компаниях, государственных структурах – учитесь работать в системе, общаться с людьми. Терпение, трудолюбие и умение не сдаваться.
Я в 26 лет начал с нуля – и все получилось только благодаря практике и команде, – сказал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Я служу хоккею. Стараюсь, чтобы люди видели, что мы в России можем делать лучшее. Что в МГИМО можно учиться, никуда не уезжая»