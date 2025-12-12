Макдэвид сделал 750 ассистов в регулярках НХЛ за 743 игры – 3-й по скорости результат в истории НХЛ. Только Гретцки и Лемье были быстрее
Коннор Макдэвид сделал 750 ассистов в регулярках НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 4 голевые передачи в матче против «Детройта» (4:1). На его счету стало 753 ассиста за 743 игры в регулярных чемпионатах НХЛ.
Быстрее Макдэвида до отметки в 750 результативных пасов добирались только два хоккеиста в истории НХЛ: Уэйн Гретцки (504) и Марио Лемье (619).
В текущем сезоне 28-летний канадец набрал 48 (16+32) очков за 31 игру при полезности «минус 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости