Крикунов о Капризове: «Незаурядный хоккеист. Может быть, для него будет лучше сменить команду. В сильном клубе интереснее играть»
В нынешнем сезоне нападающий «Миннесоты» набрал 18 (5+13) баллов в 9 матчах. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
– Капризов – незаурядный игрок, талантливый парень. В свое время я своим защитникам давал указание, чтобы они сдерживали его. Но Кирилл все равно находил какой‑то моментик, быстро и резко открывался или же на добивании всегда был первым.
Удивляться его результативности сейчас в НХЛ вообще не стоит.
– Его контракт с «Миннесотой» заканчивается в конце следующего сезона. Как думаете, стоит ли ему пытаться менять клуб, чтобы побороться за Кубок Стэнли?
– Понятное дело, что в сильной команде интереснее играть. Там и партнеры солиднее, и интереснее.
Может быть, для Капризова будет лучше сменить команду. Думаю, желающих заполучить его будет много, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Крикунов.
Журналист Руссо: «Капризов получит оффер на 13 млн долларов в год в «Миннесоте». Он лучший хоккеист в истории клуба. Слова владельца адресованы 31 клубу НХЛ: «Не смейте!»
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