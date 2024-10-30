Капризов лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. 5.30 – любой из россиян выиграет «Арт Росс Трофи»

Кирилл Капризов лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Миннесоты» набрал 18 (5+13) баллов в 9 матчах чемпионата. Россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с нападающим «Вегаса» Марком Стоуном, который провел на один матч больше.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 5.30 на то, что в этом сезоне «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ – выиграет хоккеист из России.

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