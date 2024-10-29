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  • Журналист Руссо: «Капризов получит оффер на 13 млн долларов в год в «Миннесоте». Он лучший хоккеист в истории клуба. Слова владельца адресованы 31 клубу НХЛ: «Не смейте!»
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Журналист Руссо: «Капризов получит оффер на 13 млн долларов в год в «Миннесоте». Он лучший хоккеист в истории клуба. Слова владельца адресованы 31 клубу НХЛ: «Не смейте!»

Майкл Руссо назвал Кирилла Капризова лучшим хоккеистом в истории «Миннесоты».

Действующий контракт форварда с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до завершения сезона-2025/26.

– Оффер на 13 миллионов долларов в год он в следующем году здесь получит легко. Летом за год до конца контракта только «Миннесота» может предложить ему восьмилетнее соглашение.

Конечно, он знает, что еще год спустя его захотят и многие другие клубы, но «Уайлд» должны показать, как сильно они желают, чтобы Кирилл остался здесь на много лет.

– Читал, что владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд заявил: кто бы сколько Капризову ни дал, он даст больше.

– Да. Правда, на это влияет и то, что только «Уайлд» может предложить ему восьмилетний контракт, тогда как другие клубы – максимум семилетний.

Но Кирилл Капризов будет иметь право назвать свою цену.

В этой организации никогда не было суперзвезд. Может, еще Мариан Габорик – но он второй, а Кирилл, без сомнений, лучший игрок в истории клуба. И «дикари» не могут позволить себе его потерять.

Эти болельщики столько лет ждали хоккеиста подобного калибра, что слова владельца клуба адресованы не только Кириллу, но и 31 клубу НХЛ, и они означают: «Не смейте! Это наш парень!», – сказал журналист The Athletic Майкл Руссо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМиннесота
logoМариан Габорик
logoНХЛ
Крэйг Липолд
logoКирилл Капризов
logoСпорт-Экспресс
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