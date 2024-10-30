Еще одна слезливая история из НХЛ.

Думали, не увидите на этой неделе ничего трогательнее возвращения Стэмкоса уже в форме «Нэшвилла» в Тампу? Как же мы все ошибались.

На следующий день Марк-Андре Флери приехал со своей «Миннесотой» в гости к «Пингвинс» – в последний раз в карьере (если ничего сверхъестественного – типа обмена в дедлайн – не произойдет, конечно). Еще в апреле вратарь заявил , что новый сезон станет для него заключительным – в Питтсбурге, ставшем Флери родным, все прочитали новость и подготовились к его последнему матчу на PPG Paints Arena.

Короче, доставайте новые платки.

Трибуны аплодировали Флери – даже несмотря на то, что обыграл «Питтсбург»

Сюрпризы для вратаря начались еще перед матчем – под трибунами, по пути в раздевалки, «Пингвинс» собрали огромную композицию из цветов (прозвище Флери – «цветок») в виде номера игрока. Пройти мимо Марк-Андре просто не мог.

Как не мог пройти и мимо многолетних партнеров. Флери, который чуть постарше, видел, как в клуб поочередно приходят Кросби, Малкин и Летанг.

А потом настало время для видео. Пауза в середине первого периода затянулась – и на куб PPG Paints Arena вывели ностальгический ролик с кадрами вратаря. Растрогавшиеся болельщики стоя скандировали: «Флери! Флери!».

Ситуация повторилась и по окончании игры, даже несмотря на поражение «Питтсбурга». Все болельщики остались на своих местах, когда он давал интервью как первая звезда матча.

Зрители искренне благодарили вратаря, выбранного под первым номером на драфте-2023, за 14 лет в клубе – с Флери «Питтсбург» трижды брал Кубок Стэнли. Он все еще лучший голкипер в истории франшизы по победам и коэффициенту надежности. То, что «пингвины» защитили на драфте расширения-2017 Мэтта Мюррея, а не Марка-Андре Флери, многие до сих пор называют ошибкой: «Цветок» в составе «Вегаса» взял «Везину», а Мюррей и близко не показал тех цифр, что были в чемпионский сезон.

«Мне трудно поверить, что это последний раз, – не стеснялся эмоций Флери. – Я же говорил, что стал мягче. Да, тяжело принять, но я так благодарен... У меня было несколько сложных матчей тут. Не знаю. Просто это так странно, так некомфортно».

Сидни Кросби тем временем радовался за бывшего партнера: «Я думаю, это отличный способ поблагодарить его. Считаю, фанаты устроили ему отличные овации. Он много значит для них, для команды, для организации, для всех ребят, которые играли с ним. Так что, да, наверное, смешанные эмоции. Рад, что у него была возможность сыграть в этом матче и получить такие овации. И довольно грустно, что это его последний год».

«Миннесота» снова победила, а Капризов вышел на первое место в гонке-2024/25

Статус лучшего игрока матча, конечно, Флери получил во многом из-за атмосферы и самого факта, что это последний его приезд сюда как игрока. И вообще спасибо тренерам «Миннесоты», что заявили бэкапа основным вратарем на игру.

Да, Марк-Андре подтащил (26 сэйвов с 29 бросков), но по факту главной звездой именно матча был не он, а Фредерик Годро, набравший 2+1. Или Кирилл Капризов, выбивший те же 3 очка, но в обратной пропорции. Вторую результативную передачу в сезоне, кстати, сделал и Хуснутдинов – вот все российские очки в матче с «Питтсбургом»:

● на 18-й минуте Лауко запустил камбэк «Уайлд», а проткнул шайбу в его сторону именно Марат;

● в начале второго периода «Питтсбург» провалился в обороне – и Капризов отдал на синюю линию одинокому Фредерику Годро;

● самый красивый пас Кирилла и идеальное подключение Зукарелло – это 40-я минута. Так выглядела победная шайба «Миннесоты»;

● а гол в пустые ворота броском из своей зоны – как приятный бонус для русского лидера команды.

Для Капризова это уже шестой матч подряд с двумя или более очками – повторение рекорда клуба. Неудивительно, что такими темпами Кирилл возглавил таблицу бомбардиров лиги.

Контракт нападающего с «Уайлд» закончится только после сезона-2025/26, но уже сейчас вовсю идут разговоры о том, как клуб хочет сохранить игрока. Журналисты пишут, что партнеры смотрят на него почти как на капитана, а владелец команды готов перебить деньгами любое предложение конкурентов. Возможно, следующим летом ему предложат восьмилетний контракт с восьмизначными цифрами – и это будет заслуженно. Вот только смущает, как сильно клуб уже обжигался в своей истории на подобных долгосрочных соглашениях.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: соцсети «Питтсбурга» , East News /AP Photo/Gene J. Puskar; x.com