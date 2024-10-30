Дмитрий Губерниев: «Без России НХЛ была бы тусклой и пресной. Овечкин выглядит блестяще. Капризов – посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон. Красавцы!»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Насколько Овечкину удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки?

– Была такая песня в моем детстве: «Подожду с любовью, время нас рассудит. Было бы здоровье – остальное будет». Если у Овечкина будет здоровье, а оно, судя по всему, у него есть, тот запас… я даже не говорю про уровень мастерства.

Все-таки Овечкин не самый молодой хоккеист. Но что-то мне подсказывает, если он продолжит играть без травм, то он, конечно, побьет рекорд Гретцки на радость всем по обе стороны океана. Овечкин набирает форму, выглядит блестяще.

Наши красавцы! Капризов – посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон, вратари молодцы – можно только восхищаться нашими в НХЛ. Без России НХЛ была бы тусклой и пресной», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .