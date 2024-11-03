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Овечкин в первых 10 матчах забил втрое больше, чем год назад на том же отрезке – 6 шайб против 2

На счету Александра Овечкина 6 заброшенных шайб после 10 игр в сезоне НХЛ.

В прошлом году результативность капитана «Вашингтона» в начале чемпионата была втрое ниже. На аналогичном отрезке из первых 10 матчей осенью 2023 года Овечкин забросил 2 шайбы.

Сейчас на счету 39-летнего нападающего 13 (6+7) очков по итогам 10 игр. Год назад россиянин набрал 8 (2+6) баллов на таком же отрезке.

Овечкин занимает 2-е место по голам в истории лиги, сейчас на его счету 859 результативных бросков. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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