У Овечкина полезность «плюс 8» по сумме последних 3 игр и «плюс 9» в целом по сезону

У Александра Овечкина хороший показатель полезности в чемпионате НХЛ.

На отрезке из последних 3 игр капитан «Вашингтона » набрал «плюс 8»: «плюс 2» в матче с «Рейнджерс» (5:3), «плюс 2» в игре с «Монреалем» (6:3) и «плюс 4» во встрече с «Коламбусом» (7:2).

Суммарный показатель полезности 39-летнего нападающего в текущем сезоне – «плюс 9».

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь .