Ротенберг о дубле Овечкина: «Если он так и дальше будет продолжать, то сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды» 

Роман Ротенберг оценил дубль Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс» (5:3).

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«У Овечкина такая энергия и запал, которые всегда помогают ему. Вчера все это увидели против «Рейнджерс». Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды.

По теории вероятности он может забивать в каждой смене. Для него две-три шайбы за игру — обычное дело. Верим в него, смотрим матчи и желаем всего наилучшего», — сказал тренер СКА.