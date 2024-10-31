Ротенберг о дубле Овечкина: «Если он так и дальше будет продолжать, то сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды»
Роман Ротенберг оценил дубль Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс» (5:3).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«У Овечкина такая энергия и запал, которые всегда помогают ему. Вчера все это увидели против «Рейнджерс». Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды.
По теории вероятности он может забивать в каждой смене. Для него две-три шайбы за игру — обычное дело. Верим в него, смотрим матчи и желаем всего наилучшего», — сказал тренер СКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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