Овечкин набрал 1+2 в матче с «Коламбусом» при полезности «плюс 4». У него 13 очков в 10 играх

Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Коламбусом» (7:2).

Всего в 10 играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона » 13 (6+7) баллов.

В игре с «Коламбусом » форвард провел на льду 13 минут и 35 секунд, его показатель полезности по итогам матча – «плюс 4».

Подробную статистику 39-летнего нападающего можно посмотреть здесь .