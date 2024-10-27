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Агент Черных о кричалках фанатов «Спартака» в адрес СКА: «Скандалы не должны опускаться ниже плинтуса. Мы живем в одной стране, россияне должны поддерживать друг друга»

Агент Александр Черных высказался о кричалках фанатов «Спартака» в адрес СКА.

После игры регулярного чемпионата (5:2 в пользу СКА) главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. В ответ «Спартак» написал письмо с жалобой на специалиста в КХЛ.

После рассмотрения дела лига оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«То, что есть противостояние, дерби между клубами – это отлично, но не хотелось бы негатива в адрес нашего вида спорта.

Скандалы не должны, как говорится, опускаться ниже плинтуса. Мы живем в одной стране, россияне в любом случае должны поддерживать друг друга и становиться сильнее. В этом конкретном противостоянии я ни на чьей стороне.

Уважение в любом случае надо иметь. Не должно возвращаться то время, когда родители не хотели с детьми на хоккей ходить.

У нас есть лига, регулятор, как сказал Роман Борисович Ротенберг, а там должны тогда определить, являлось ли это поведение болельщиков негативным и выходящим за рамки дозволенного», – сказал хоккейный агент Александр Черных.

«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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