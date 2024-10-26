«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

За послематчевые оскорбления.

«Спартак» после поражения от СКА (2:5) попросил КХЛ оценить «экспансивные высказывания» Романа Ротенберга и принять меры. Московский клуб отправил лиге официальное письмо, а на сайте изложил детали обращения.

Какие слова Ротенберга возмутили «Спартак»?

Авторы заявления обвинили главного тренера СКА в том, что он оскорбил болельщиков «Спартака», журналистов и всю КХЛ. Ротенберг подробно и мощно прокомментировал действия фан-сектора «Спартака». Начал уже в телевизионном флеш-интервью: «Когда матом орут всю игру, лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди».

Продолжил на пресс-конференции: «Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах — маленькие дети, хоккеисты. Школы пришли сюда, детишки пришли. Кому это нужно? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает?»

Ротенберг даже не назвал «Спартак» «Спартаком» – этот риторический прием мы где-то уже слышали: «Такое не первый раз, здесь это постоянно происходит – не только на матчах КХЛ. Это происходит на всех матчах этой команды».

Позднее журналистка спросила у Ротенберга о поведении его игроков – некоторые из них жестикулировали фанатской трибуне: Евгений Кузнецов саркастически поаплодировал, Сергей Плотников показал большой палец. Вместо ответа Ротенберг назидал на корреспондентку: «Повторите мне эти слова с трибун, а я буду на вас смотреть. Я буду Плотниковым. Ну, повторите же, что они кричали. Давайте повторим».

Не дождавшись реакции, Ротенберг обратился и ко всем остальным журналистам: «Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было – я их хорошо знаю. Давайте повторим. Вы кого-то боитесь? Не можете повторить? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили, что ли? Повторите, что они говорили».

«Так называемое «лицо российского хоккея»: вот как «Спартак» называет Ротенберга

Пламенный спич Ротенберга вызвал у «Спартака» «недоумение»: «Именно представители СКА на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире «Матч ТВ».

Сообщение московского клуба не только насыщено фактами, но и проникнуто эмоциями. «Спартак» назвал заявления Ротенберга «неуравновешенными и истеричными», «направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд».

Кульминация спартаковского текста – предпоследний абзац: сначала авторы методично перечисляют все должности Ротенберга (главный тренер и вице-президент СКА, вице-президент ФХР, член Совета директоров и зампред правления КХЛ), а затем дают ему резкую оценочную характеристику: «Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его».

Ротенберг тренирует СКА с 4 января 2021 года и последние два сезона регулярно выдает скандальные цитаты. Впервые за 34 месяца его открыто критикуют не только комментаторы соцсетей, люди из-за бугра или редкие эксперты , но и соперники.

На Ротенберга ополчился его бизнес-партнер?

КХЛ еще не ответила «Спартаку», но один из ее представителей высказался за полтора часа до того, как московский клуб опубликовал заявление. «КХЛ работает в рамках регламента, а в «Спартаке» сейчас самая лучшая атмосфера, все болельщики корректные, – сказал вице-президент лиги Валерий Каменский. – А если есть какое-то обращение из команд, то, естественно, лига рассматривает и делает все по регламенту.

Мы просмотрели этот эпизод, и никакого мата не было. Это эмоции, и хоккей – это спорт. И все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно. На наши матчи ходят люди с детьми, был полный стадион. Все хотят приходить, потому что есть очень теплая и дружественная атмосфера. И со стороны зрителей, и со стороны фанатов. Каждая команда КХЛ работает со своими болельщиками, чтобы атмосфера на каждой игре лиги была лучше».

Цитата Каменского выглядит как поддержка протеста, но есть нюанс – чиновник совмещает работу в лиге с должностью советника председателя наблюдательного совета «Спартака». Так что официальная позиция КХЛ по-прежнему нуждается в уточнении.

Любопытно, что прорвавшийся наружу конфликт – во многом внутренний. По неофициальным данным, главный покровитель «Спартака» – Геннадий Тимченко: сейчас – председатель совета директоров КХЛ, а до прошлого лета – еще и председатель совета директоров СКА. Тимченко долгое время работал с Ротенбергом, а еще они по-прежнему являются двумя основными владельцами Arena Events Halli Oy – бывшего домашнего стадиона «Йокерита».

При этом в 2015 году именно Тимченко – по неподтвержденному, но консенсусному в хоккейной среде мнению нашел деньги на возрождение клуба и его возвращение в КХЛ. Тимченко не занимает в «Спартаке» официальных постов, но на должности председателя наблюдательного совета клуба трудится Олег Усачев – самые разные СМИ называют его партнером Тимченко по бизнес-проектам.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев