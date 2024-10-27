Рыбин о кричалке фанатов «Спартака»: «Кто-то может позволить себе Kia, а кто-то – Mercedes. СКА – люксовый брендовый клуб, могут позволить себе любого игрока. Не всем это нравится»

Максим Рыбин высказался о кричалках болельщиков «Спартака» про СКА.

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

«Единственное, с чем абсолютно точно нужно бороться, – это с матом на стадионах, причем как на футбольных, так и на хоккейных. Высказывать свои эмоции – пожалуйста, но без мата.

Показывают трибуны: сидит много детишек, мальчиков и девочек. Мат – это недопустимо. Если были кричалки с матом, я это категорически не приветствую.

Кричалка про позор – это сейчас новый тренд. Я его тоже не одобряю, потому что кто-то может позволить себе Kia, а кто-то – Mercedes. СКА может позволить себе практически любого игрока, если они делают это в рамках потолка зарплат. СКА сейчас – это люксовый брендовый клуб, и, наверно, не всем это нравится.

Еще раз скажу: из всей истории я против мата. Потому что появились семейные походы на матчи, ходят не только мальчики, но и девочки, совсем маленькие, которых показывали во вчерашней трансляции. И если будет мат, я отношусь к этому крайне негативно», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.