Шуми Бабаев высказался о ситуации с кричалками болельщиков «Спартака» про СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

«Здесь правых и виноватых нет. Эту ситуацию надо рассматривать с двух сторон. Если говорить со стороны Романа Борисовича, то здесь давление на его команду. В то же время задача болельщиков – создать неудобные условия для противника.

Тем более это дерби. Я всю свою жизнь болею за ЦСКА и могу сказать, что любые игры армейских клубов против «Спартака » – это дерби. Но Роман Борисович говорил о том, что мы хотим как можно больше болельщиков привлечь на трибуны.

Одно дело, когда люди между собой разговаривают, ругаются матом, но если там были кричалки матом, то это не очень хорошо. Наша задача – привлечь как можно больше женщин и детей были на трибуны, и плохо, если они это услышат.

Если говорить со стороны «Спартака», то, конечно, в клубе должны защищать своих болельщиков, потому что они шестой игрок на льду и создают дискомфорт команде соперника. У меня много друзей, кто находится или находился в фанатских группировках.

И они живут своей жизнью, у них свои законы и ведут себя так, как считают нужным. Тем более учитывая, что сейчас футбольные болельщики находятся на хоккее, и им надо выразить свои эмоции.

«Спартаку» не нравится давление на болельщиков, а Ротенберг сказал, что он думает и чувствует. Поэтому в этой ситуации надо находить золотую середину, не нужно делать конфликт.

Надо просто правильно разобраться, и в лиге должны трезво, спокойно посмотреть на все вещи», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев .