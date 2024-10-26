Анисин о реакции Каменского на кричалки про СКА: «Он вице‑президент КХЛ и «Спартака» по совместительству. Его слова поразили, спартаковские фанаты всю игру вели себя по‑хамски»

Вячеслав Анисин удивлен реакции Валерия Каменского на кричалки про СКА.

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал поведение болельщиков красно-белых проявлением эмоций.

«Наша ветеранская ложа расположена практически в нескольких метрах от трибуны, на которой располагались спартаковские фанаты, и на протяжении всей игры они вели себя по‑хамски. Я хоть в возрасте, но со слухом у меня хорошо.

Нецензурные кричалки, неуважительные выкрики в адрес команды соперника – это их явно не красит. Можно как угодно относиться к сопернику, но позволять себе то, что они делали, нельзя, и за это клуб должен понести наказание.

Слова вице‑президента КХЛ Каменского просто поразили! Нужно правде смотреть в глаза, а не комментировать ситуацию так, как выгодно. Напомню, если забыли, что Каменский по совместительству – вице‑президент «Спартака».

Получается, что если он называет оскорбление эмоциями, то КХЛ разрешает болельщикам оскорблять другие клубы?» – сказал экс-форвард сборной СССР.

Каменский о кричалке фанатов «Спартака» про СКА: «Я против Fan ID, который на футболе. У нас много камер на стадионах, и можно любого болельщика спокойно вычислить, не пускать или даже наказать»

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»