Тарасова о кричалках фанатов в СССР: «Не было, чтобы скандировали что‑то матерное, оскорбительное»

Татьяна Тарасова заявила, что во времена СССР не слышала оскорбительных кричалок.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?» .

– Я сейчас не хожу на хоккей. С тех пор, как папа не работает, не хожу на матчи.

– Помните, чтобы в советское время зрители скандировали что‑то плохое в адрес команды‑противника?

– Нет, вроде никто не кричал [ничего плохого]. Не было, чтобы скандировали что‑то матерное, оскорбительное, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»