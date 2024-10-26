Тарасова о кричалках фанатов в СССР: «Не было, чтобы скандировали что‑то матерное, оскорбительное»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».
– Я сейчас не хожу на хоккей. С тех пор, как папа не работает, не хожу на матчи.
– Помните, чтобы в советское время зрители скандировали что‑то плохое в адрес команды‑противника?
– Нет, вроде никто не кричал [ничего плохого]. Не было, чтобы скандировали что‑то матерное, оскорбительное, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его»
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