Каменский о кричалке фанатов Спартака про СКА: «Отрицательно отношусь – у нас хорошая атмосфера на хоккее. Эмоции, но стараемся, чтобы этого было меньше»

Валерий Каменский оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Видел и слышал кричалки болельщиков «Спартака», но разве у нас это первый раз?

В КХЛ есть регламент, есть определенные наказания за подобное поведение. Поэтому будем ждать официальное заявление.

Санкции за неподобающее поведение могут применяться к любому тренеру, к любому игроку и команде. И неважно: СКА это, ЦСКА или «Спартак». Все прописано в регламенте, поэтому все будут действовать в рамках его правил.

Конечно, отрицательно отношусь к этой кричалке красно-белых. Народ приходит на хоккей отдыхать. Сейчас лига и все клубы ведут большую работу с болельщиками, поэтому на данный момент у нас очень хорошая атмосфера на хоккее, много народа с детьми.

Это эмоции, все бывает. Никуда не денешься, но мы боремся с этим и стараемся, чтобы этого было меньше.

Я против Fan ID, который есть на футболе. Для этого у нас много камер на стадионах, где можно любого болельщика и крикуна спокойно вычислить, не пускать его или даже наказать.

Есть определенные правила. Я сторонник свободного входа на ледовую арену», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»