«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
КХЛ уже разбирается.
СКА обыграл «Спартак» (5:2), но результат и игровые события матча перекрыл сопутствующий скандал. История развивалась с первых минут встречи: активные болельщики «Спартака» громко скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». КХЛ сразу сослалась на регламент и пообещала, что ситуацию никто просто так не оставит. Это оказалось лишь началом.
Все внутренние разборы пройдут уже сильно после матча. Сейчас же мы имеем перед глазами злость Романа Ротенберга.
Ротенберг услышал три разных оскорбления: взорвался на пресс-конференции, где защищал детей и игроков
Главный тренер СКА эмоционально отреагировал на поведение болельщиков уже через секунды после финальной сирены. Ротенберг пришел на послематчевое интервью и выдал там длинный монолог по поводу мата. Главные слова: «Когда матом орут всю игру, лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди».
Корреспондент «Матч ТВ» Наталья Кларк сказала Ротенбергу, что его заявление наверняка услышат в лиге. В ответ Роман несколько раз проговорил: «Не уверен». А чуть позже дело дошло до громкого продолжения. Ниже – несколько ключевых вещей с пресс-конференции Ротенберга. Полная расшифровка есть на официальном сайте СКА – там действительно было много всего.
Оставим здесь выдержки из основных высказываний, которые касаются болельщиков «Спартака»:
● «Пусть комментирует лига – там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а что на деле – мы сами все видим. Вы задаете мне вопрос про болельщиков, но, когда стадион всю игру скандирует матом, и никто в это не вмешивается… Такое не первый раз, здесь это постоянно происходит – не только на матчах КХЛ. Это происходит на всех матчах этой команды».
● «Кто-то должен регулировать всякие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно? Что они в следующий раз еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах — маленькие дети, хоккеисты. Школы пришли сюда, детишки пришли. Кому это нужно? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает?»
● Журналисты попросили Ротенберга прокомментировать поведение игроков СКА. Так, Сергей Плотников и Евгений Кузнецов показывали жесты в сторону фанатской трибуны «Спартака» (примеры – тут). В ответ Ротенберг выдал: «Повторите мне эти слова с трибун, а я буду на вас смотреть. Я буду Плотниковым. Ну, повторите же, что они кричали. Давайте повторим».
● Повторять все отказались (побоялись штрафов), но Ротенберг не успокоился: «Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было – я их хорошо знаю. Давайте повторим. Вы кого-то боитесь? Не можете повторить? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили, что ли? Повторите, что они говорили».
Мы не слышали и не могли услышать вообще все заряды с трибун в «Мегаспорте». Зато точно знаем природу появления кричалки о том самом позоре российского хоккея. Это преобразование заряда «Зенит» – позор российского футбола». Кстати, его часто исполняют фанаты футбольного «Спартака» (и клуб за это стабильно наказывают). Подробности читайте по отдельной ссылке.
Александр Бедарев напомнил о другом важном эпизоде из жизни самого Ротенберга. Мы не оставим тут ссылку на видео, потому что оно содержит мат. Главное: на нем сам Ротенберг кричит нецензурные вещи в адрес скамейки «Сибири» и напрямую оскорбляет тренера Дэвида Немировски. Все происходило летом 2023-го, когда Немировски еще работал в Новосибирске.
Бедарев написал: «Абсолютно согласен с Романом Борисовичем. Кто это допустил?!» Комментатор Дмитрий Шнякин вообще ходил на матч с дочкой. Он рассказал, что они сидели рядом с фанатской трибуной и не слышали никакого мата. Обратили бы они внимание на скамейку «Спартака», когда тренер Жамнов делал попытки перевернуть игру.
«Все должны быть, #####, заряжены!» Мощная речь тренера «Спартака» во время тайм-аута
Что еще происходило вокруг: баннер от фанатов «Спартака» и яркая отсылка в телеграм-канале СКА
На трибунах было не только громко. Болельщики «Спартака» повесили огромный баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!»
Есть две версии, почему он оказался именно таким:
1. Возвращаемся в ноябрь 2023-го, когда СКА и «Спартак» играли в Санкт-Петербурге. Александр Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером футбольного «Зенита» Сергеем Семаком. Медведев выкрикнул перед хоккеистами, которых поздравил с победой: «Рыбный день! Страна без мяса!»
2. Ротенберг любит рыбу не меньше. В регулярке-2024/25 его команда обыграла омский «Авангард» (4:1). Главный тренер СКА нашел в составе Омска рыбаков – да еще и иностранных: «Не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником. Эти ребята, североамериканские рыбаки, ждут только большинства».
Сам Медведев смотрел матч и быстро прокомментировал новую победу СКА: «Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу».
На этом безобидное закончилось.
В телеграм-канале СКА после матча появился яркий победный пост: «Мы не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!» В нем и без пояснений понятны отсылки к «Спартаку» и одному из известных зарядов от футбольных фанатов. Хоккейный «Спартак» параллельно благодарил зрителей за фантастическую поддержку в «Мегаспорте».
Нападающий СКА Евгений Кузнецов интересно отреагировал на скандальные кричалки уже после завершения матча. Он рассказал в микст-зоне: «Я кайфую от фанатов. Мне нравится. Даже если они против кричат. Даже если они как-то тебя обзывают. Это эмоции! Это то, ради чего мы играем в хоккей». После этого Евгений отдельно пояснил, что ему нравится именно здоровое боление.
Дальше он повторил риторику Романа Ротенберга, но отшутился и тут: «Конечно, не хотелось бы слышать мат, все-таки на хоккей ходят дети. Я вообще без мата не умею разговаривать, не мне судить». Кузнецов сравнил атмосферу трибун с поведением фанатов в НХЛ, где зрители часто выключают телефоны и разрывают тишину реакциями на каждое красивое действие.
СКА же далеко не первый раз переживает из-за поведения трибун на матче со «Спартаком». Осенью 2023-го клуб уже обращался в КХЛ по поводу нецензурных выкриков. Тогда «Спартак» победил дома со счетом 3:2, а фанатские кричалки даже попали в трансляцию матча. СКА ссылался на дисциплинарный регламент и требовал наказания в миллион рублей.
Сколько же потребуют теперь?
Интересная логика «Авангарда»: отказались от важных игроков, а теперь снова их подписали
В КХЛ – бешеная текучка кадров. Почему?
Фото: vk.com/ska; t.me/ultras_action
наивный
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Да каким псом?! Это плюшевый медведь в ушанке! Мед-ведь! Прямая отсылка на Медведева.