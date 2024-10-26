«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

КХЛ уже разбирается.

СКА обыграл «Спартак» (5:2), но результат и игровые события матча перекрыл сопутствующий скандал. История развивалась с первых минут встречи: активные болельщики «Спартака» громко скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». КХЛ сразу сослалась на регламент и пообещала, что ситуацию никто просто так не оставит. Это оказалось лишь началом.

Все внутренние разборы пройдут уже сильно после матча. Сейчас же мы имеем перед глазами злость Романа Ротенберга .

Ротенберг услышал три разных оскорбления: взорвался на пресс-конференции, где защищал детей и игроков

Главный тренер СКА эмоционально отреагировал на поведение болельщиков уже через секунды после финальной сирены. Ротенберг пришел на послематчевое интервью и выдал там длинный монолог по поводу мата. Главные слова: «Когда матом орут всю игру, лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди».

Корреспондент «Матч ТВ» Наталья Кларк сказала Ротенбергу, что его заявление наверняка услышат в лиге. В ответ Роман несколько раз проговорил: «Не уверен». А чуть позже дело дошло до громкого продолжения. Ниже – несколько ключевых вещей с пресс-конференции Ротенберга. Полная расшифровка есть на официальном сайте СКА – там действительно было много всего.

Оставим здесь выдержки из основных высказываний, которые касаются болельщиков «Спартака»:

● «Пусть комментирует лига – там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а что на деле – мы сами все видим . Вы задаете мне вопрос про болельщиков, но, когда стадион всю игру скандирует матом, и никто в это не вмешивается… Такое не первый раз, здесь это постоянно происходит – не только на матчах КХЛ. Это происходит на всех матчах этой команды».

● «Кто-то должен регулировать всякие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно? Что они в следующий раз еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах — маленькие дети, хоккеисты. Школы пришли сюда, детишки пришли. Кому это нужно? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает?»

● Журналисты попросили Ротенберга прокомментировать поведение игроков СКА. Так, Сергей Плотников и Евгений Кузнецов показывали жесты в сторону фанатской трибуны «Спартака» (примеры – тут ). В ответ Ротенберг выдал: «Повторите мне эти слова с трибун, а я буду на вас смотреть. Я буду Плотниковым. Ну, повторите же, что они кричали. Давайте повторим».

● Повторять все отказались (побоялись штрафов), но Ротенберг не успокоился: «Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было – я их хорошо знаю. Давайте повторим. Вы кого-то боитесь? Не можете повторить? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили, что ли? Повторите, что они говорили».

Мы не слышали и не могли услышать вообще все заряды с трибун в «Мегаспорте». Зато точно знаем природу появления кричалки о том самом позоре российского хоккея. Это преобразование заряда «Зенит» – позор российского футбола». Кстати, его часто исполняют фанаты футбольного «Спартака» (и клуб за это стабильно наказывают). Подробности читайте по отдельной ссылке .

Александр Бедарев напомнил о другом важном эпизоде из жизни самого Ротенберга. Мы не оставим тут ссылку на видео, потому что оно содержит мат. Главное: на нем сам Ротенберг кричит нецензурные вещи в адрес скамейки «Сибири» и напрямую оскорбляет тренера Дэвида Немировски. Все происходило летом 2023-го , когда Немировски еще работал в Новосибирске.

Бедарев написал: «Абсолютно согласен с Романом Борисовичем. Кто это допустил?!» Комментатор Дмитрий Шнякин вообще ходил на матч с дочкой. Он рассказал, что они сидели рядом с фанатской трибуной и не слышали никакого мата. Обратили бы они внимание на скамейку «Спартака», когда тренер Жамнов делал попытки перевернуть игру.

«Все должны быть, #####, заряжены!» Мощная речь тренера «Спартака» во время тайм-аута

Что еще происходило вокруг: баннер от фанатов «Спартака» и яркая отсылка в телеграм-канале СКА

На трибунах было не только громко. Болельщики «Спартака» повесили огромный баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!»

Есть две версии, почему он оказался именно таким:

1. Возвращаемся в ноябрь 2023-го, когда СКА и «Спартак» играли в Санкт-Петербурге. Александр Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером футбольного «Зенита» Сергеем Семаком. Медведев выкрикнул перед хоккеистами, которых поздравил с победой: «Рыбный день! Страна без мяса!»

2. Ротенберг любит рыбу не меньше. В регулярке-2024/25 его команда обыграла омский «Авангард» (4:1). Главный тренер СКА нашел в составе Омска рыбаков – да еще и иностранных: «Не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником. Эти ребята, североамериканские рыбаки, ждут только большинства».

Сам Медведев смотрел матч и быстро прокомментировал новую победу СКА: «Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу».

На этом безобидное закончилось.

В телеграм-канале СКА после матча появился яркий победный пост: «Мы не устанем повторять : выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!» В нем и без пояснений понятны отсылки к «Спартаку» и одному из известных зарядов от футбольных фанатов. Хоккейный «Спартак» параллельно благодарил зрителей за фантастическую поддержку в «Мегаспорте».

Нападающий СКА Евгений Кузнецов интересно отреагировал на скандальные кричалки уже после завершения матча. Он рассказал в микст-зоне: «Я кайфую от фанатов. Мне нравится. Даже если они против кричат. Даже если они как-то тебя обзывают. Это эмоции! Это то, ради чего мы играем в хоккей». После этого Евгений отдельно пояснил, что ему нравится именно здоровое боление.

Дальше он повторил риторику Романа Ротенберга, но отшутился и тут: «Конечно, не хотелось бы слышать мат, все-таки на хоккей ходят дети. Я вообще без мата не умею разговаривать, не мне судить». Кузнецов сравнил атмосферу трибун с поведением фанатов в НХЛ, где зрители часто выключают телефоны и разрывают тишину реакциями на каждое красивое действие.

СКА же далеко не первый раз переживает из-за поведения трибун на матче со «Спартаком». Осенью 2023-го клуб уже обращался в КХЛ по поводу нецензурных выкриков. Тогда «Спартак» победил дома со счетом 3:2, а фанатские кричалки даже попали в трансляцию матча. СКА ссылался на дисциплинарный регламент и требовал наказания в миллион рублей.

Сколько же потребуют теперь?

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Фото: vk.com/ska ; t.me/ultras_action