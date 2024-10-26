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Крикунов о реакции Ротенберга на кричалку про СКА: «Будут ли к нему санкции, а за что? Он высказался, но никого не оскорблял»

Владимир Крикунов высказался о реакции Романа Ротенберга на кричалки о СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».

«Ну какое может быть развитие у этой ситуации? Фанаты всякое кричат и порой не совсем хорошие вещи. Соревнуйтесь, но без оскорблений. 2:0 «Спартак» вел, потом начали проигрывать, конечно, им стало обидно – они ведь не кричали с начала матча.

А как начали проигрывать, начали искать что-то. Есть КХЛ, которая решает эти вопросы. Будут ли санкции к Ротенбергу, а за что? Ну высказался он, но никого же не оскорблял», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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