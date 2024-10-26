Крикунов о фанатах «Спартака»: «Полностью согласен с Ротенбергом! Постоянно спартаковские нецензурно кричат. Клуб это поощряет? Тогда другой разговор»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».
«Я слышал, что сказал Роман после матча. Полностью с ним согласен!
Я много работал в «Динамо», но и во времена Суперлиги, и в КХЛ постоянно спартаковские фанаты нецензурно кричат на весь стадион. Сколько лет прошло, но ничего не изменилось.
И, главное, неужели никто не работает с болельщиками?
Ну крикнули один раз, должны же организаторы матча с органами правопорядка разобраться? Или клуб приветствует это и поощряет? Тогда это другой разговор.
Интересно, как отреагирует лига. Будет ли новость о том, что «Спартак» оштрафован, или это все спустят на тормозах и ничего не изменится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
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