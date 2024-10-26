Шнякин о кричалках на матче «Спартак» – СКА: «О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу. Мы семьей сидели рядом с фанаткой»

Дмитрий Шнякин рассказал, что сводил дочь на матч СКА и «Спартака».

Команда из Санкт-Петербурга в пятницу обыграла «Спартак » (5:2) в Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Пацаны, прикиньте, я попал. Дочь в душе напевала спартаковские кричалки. И уснула в обнимку с купленной шайбой. Перед этим уведомила, что хочет сходить на хоккей еще много-много раз!

Сводил, блин.

P.S. Игра сегодня отличная была. Правда, вновь провальный второй период. Филин – май лав.

О каком мате говорит Ротенберг , ума не приложу, мы семьей сидели рядом с фанаткой. Ну а СКА – с заслуженной победой, да», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин .

Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ