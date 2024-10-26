Шнякин о кричалках на матче «Спартак» – СКА: «О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу. Мы семьей сидели рядом с фанаткой»
Команда из Санкт-Петербурга в пятницу обыграла «Спартак» (5:2) в Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Пацаны, прикиньте, я попал. Дочь в душе напевала спартаковские кричалки. И уснула в обнимку с купленной шайбой. Перед этим уведомила, что хочет сходить на хоккей еще много-много раз!
Сводил, блин.
P.S. Игра сегодня отличная была. Правда, вновь провальный второй период. Филин – май лав.
О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу, мы семьей сидели рядом с фанаткой. Ну а СКА – с заслуженной победой, да», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»
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