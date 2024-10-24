Капризов и Головин летом играли в футбол: «Мы рядом живем. Саня написал, я с радостью приехал»
Кирилл Капризов и Александр Головин летом сыграли в футбол.
– Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.
– Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома.
А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем (между родной деревней Капризова Кузедеево и Калтаном, где родился и вырос Головин, менее 40 километров по трассе – Спортc’‘).
Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал, – сказал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Капризов о Дацюке: «Легенда. Мне повезло, что я смог сыграть с ним в одном звене и победить на Олимпиаде. Его знают во всем мире, восхищаются им»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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