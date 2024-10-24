  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов и Головин летом играли в футбол: «Мы рядом живем. Саня написал, я с радостью приехал»
0

Капризов и Головин летом играли в футбол: «Мы рядом живем. Саня написал, я с радостью приехал»

Кирилл Капризов и Александр Головин летом сыграли в футбол.

– Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.

– Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома.

А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем (между родной деревней Капризова Кузедеево и Калтаном, где родился и вырос Головин, менее 40 километров по трассе – Спортc’‘).

Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал, – сказал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Капризов о Дацюке: «Легенда. Мне повезло, что я смог сыграть с ним в одном звене и победить на Олимпиаде. Его знают во всем мире, восхищаются им»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМонако
logoМиннесота
logoпремьер-лига Россия
logoНХЛ
logoАлександр Головин
logoКирилл Капризов
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Капризов о Хуснутдинове и Тренине в «Миннесоте»: «Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Марат – молодой парень, у него все впереди, он будет улучшать свой хоккей»
4сегодня, 05:52
Капризов об игре Кучерова: «Куч в порядке! Он великолепный хоккеист. Мы с ним хорошо общаемся»
сегодня, 04:59
Капризов о новом контракте с «Миннесотой»: «У меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем – увидим»
31вчера, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Тампа» против «Миннесоты», «Каролина» сыграет с «Калгари»
548 минут назад
Кузнецов об Овечкине: «На его место невозможно прийти. Кучер и Панара в порядке, но таких, как Саша, уже не будет. У него что-то свое от Бога – наслаждение получаешь, смотря на его игру»
20сегодня, 13:01
Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»
6сегодня, 12:17
Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»
9сегодня, 11:47
Тренер «Трактора» Рише: «Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. В Челябинске команда с большой историей, важно завоевать для нее Кубок Гагарина»
13сегодня, 11:37
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи»
26сегодня, 10:55
Форвард «Авангарда» Вей: «Мы все уверены в Звягине, верим в него. Когда так много поражений, то всем от этого плохо»
8сегодня, 10:39
Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»
3сегодня, 09:56
Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»
2сегодня, 09:49
Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
6сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Федор Канарейкин: «Решение в «Авангарде» давно назрело – ситуация аховая, ошибок сделана куча. Команда не справляется, надо искать выход»
136 минут назад
Хайман о 0+0 в 7 играх за «Эдмонтон»: «Досадно, что это происходит в начале. В прошлом сезоне был такой отрезок, но никто ничего не говорил – тогда я уже набрал статистику»
2сегодня, 12:38
В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он врезался в борт, а затем повредил лед
1сегодня, 12:05
Щитов о гражданстве РФ Пакетта: «Седрику понравилось в нашей стране или он хочет открыть бизнес. Если тут нет лазейки, дело в этом, может быть»
2сегодня, 11:15
«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
сегодня, 10:49
Защитник «Юты» Дурзи пропустит 4-6 месяцев после операции на плече. Из АХЛ вызван Ламурье
сегодня, 10:29
Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»
сегодня, 10:19
Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
сегодня, 09:59
Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»
2сегодня, 09:39
Дюбуа о старте сезона «Вашингтона»: «Не завершим регулярку 81-1, но хотим быть на победной волне как можно дольше»
1сегодня, 09:23