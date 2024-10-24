Капризов о Дацюке: «Легенда. Мне повезло, что я смог сыграть с ним в одном звене и победить на Олимпиаде. Его знают во всем мире, восхищаются им»

Кирилл Капризов поделился мнением о форварде Павле Дацюке.

– Дацюка в ноябре будут вводить в Зал хоккейной славы в Торонто. Что скажете о нем как игроке и человеке? Ставите ли перед собой задачу стать членом Зала славы?

– Это всегда здорово! Не знаю, что со мной будет, а про Дацюка можно сказать просто: он легенда.

Мне повезло, что я с ним смог сыграть в одном звене и победить на Олимпиаде. И просто поучиться у него – тому, как он ведет себя в раздевалке, на льду, как относится к своему делу, к тренировкам, ко всему остальному.

Очень рад за него. Его знают во всем мире, особенно хоккейном, и восхищаются им. Так же восхищался и я, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов .