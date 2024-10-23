Кирилл Капризов ответил на вопрос о новом контракте с «Миннесотой».

Капризов играет за клуб с сезона-2020/21. Действующий контракт форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

– Чем ближе окончание вашего контракта, тем больше разговоров на тему того, переподпишете ли с «Миннесотой» или предпочтете другой клуб, с которым реальнее выиграть Кубок. Как бы вы на сегодня в процентном соотношении оценили вероятность того и другого?

– Подождите с контрактом, у меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем – увидим.

Играть в хоккей надо, сезон начался только! – сказал нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов .

Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Планируем продлить контракт. Никто не предложит больше денег, чем мы»